شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الأحد عند مستوى 37٫6 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 34 فلس كمستوى أول في عملية جني أرباح، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 40 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.0 بينما مستوى المقاومة هو 38.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط