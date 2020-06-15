الدولار مقابل الفرنك يرتفع بقوة – تحليل - 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي يوم الجمعة الماضي ليخترق مستوى 0.9456 ويختبر المقاومة المحورية 0.9541، والذي شكّل مقاومة قوية أمام السعر، حيث نلاحظ أن السعر بدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.9456 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 0.6350 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9541 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9450 والمقاومة 0.9570
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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