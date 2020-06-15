شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعود لاختبار الدعم – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مجدداً ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي جديد يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدا أهدافه عند 0.6925 وتمتد إلى 0.7000.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 0.6820.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6770 والمقاومة 0.6900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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