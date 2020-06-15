شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بانخفاض واضح بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، والذي شكّل حاجز مقاومة قوي أمام محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، ليبدأ الضغط على مستوى 37.86 من جديد، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص تأكيد الكسر المطلوب، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 34.44، بينما يمثّل الثبات دون 39.30 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 39.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط