شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعيد الاختبار – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة وارتد هبوطاً من هناك، ليستأنف المسار التصحيحي الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 32.40.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 37.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.00 والمقاومة 37.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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