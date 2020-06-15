شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بسلبية – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بميل هابط طفيف ليتحرك دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، في طريقه لاختبار محتمل لأرضية الدعم المحورية 17.10، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 18.20 ثم 18.93 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 17.10 سيكمل تشكيل نموذج سلبي يملك القدرة على تحويل المسار اللحظي نحو الانخفاض.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد