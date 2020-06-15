شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالتذبذب – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب حول خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة أولى.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1721.00 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي ليتجه نحو اختبار الدعم المحوري 1691.90 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1710.00 والمقاومة 1760.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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