شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بإيجابية – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغط سلبي قوي يوم الجمعة الماضي ليهاجم مستوى 1.3612، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 شكّل دعم قوي دفع السعر للارتداد صعوداً ليتداول فوق المستوى المذكور الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3813، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3613.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3550 والمقاومة 1.3720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد