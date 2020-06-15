شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ملحوظة يوم الجمعة الماضي ليقترب من المقاومة المحورية 107.68، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بسلبية ليبتعد عن هذا المستوى، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية واختبار مستوى 106.44 مبدئياً.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 105.20 ثم 103.65 كمحطات سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق 107.68 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط