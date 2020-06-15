شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي ليهاجم مستوى 1.2515 ويجري محاولات لكسره، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 1.2304.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2620 لاستمرار السيناريو السلبي، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار المقاومة المحورية 1.2777 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 15-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.