شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل قوي ليهاجم مستوى 1.2515 ويجري محاولات لكسره، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 1.2304.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2620 لاستمرار السيناريو السلبي، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار المقاومة المحورية 1.2777 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2420 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط