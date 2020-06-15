شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكسر الدعم – تحليل - 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.1270 بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي دونه، ليقع تحت ضغط تصحيحي هابط متوقع خلال الفترة القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 1.1175 كمحطة سلبية تالية، والتي تمثل مستوى 38.2% فيبوناتشي للارتفاع من 1.0775 إلى 1.1422.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1270 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1150 والمقاومة 1.1330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط