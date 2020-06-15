شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.43% لتتداول عند 1,733.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,740.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,737.30$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 97.11 مقارنة بالافتتاحية عند 97.21.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.5% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.3%، جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 5.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.0% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل.

Advertisements

كما جاء ذلك أيضا مع الكشف من قبل الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي عكست تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 3.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 5.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 30.0 مقابل 48.5 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عبر الأقمار الصناعية في صانعي المال من جامعة نيويورك.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعلن الصين عن تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي خلال عطلة نهاية الأسبوع جميعها مرتبة بسوق كبير لبيع المواد الغذائية بالجملة وأغلقت السلطات الصينية ذلك السوق والمنطقة السكنية المجاورة له، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مع الإبلاغ عن 25 ألف حالة مصابة جديدة السبت الماضي، مما عزز القلق من تفشي الموجة الثاني لكورونا.