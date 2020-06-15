شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين في ظلال حالة القلق التي تنتاب المستثمرين من حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا عالمياً.

هذا وقد تابعنا أعلنت الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تسجيل حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي جميعها مرتبة بسوق كبير لبيع المواد الغذائية بالجملة واغلقت السلطات الصينية ذلك السوق والمنطقة السكنية المجاورة له، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مع الإبلاغ عن 25 ألف حالة مصابة جديدة السبت الماضي، مما عزز القلق من تفشي الموجة الثاني لكورونا.

بخلاف ذلك، فقد كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.5% في القراءة السنوية السابقة نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.3%، جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت انخفاضاً إلى 5.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.0% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل.

كما جاء ذلك أيضا مع الكشف من قبل الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي عكست تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 3.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 5.0%.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.11% ليخسر 1.69 نقطة ويصل إلى المستوى 1,568.99، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.55% ليخسر هو الأخر 121.93 نقطة ويصل إلى المستوى 22,183.55.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليخسر 7.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,995.19، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليخسر هو الأخر 3.49 نقطة ويصل إلى المستوى 2,916.25.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ 0.81% ليخسر 197.81 نقطة ويصل إلى المستوى 24,103.57، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.28% ليخسر هو الأخر 5.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,126.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.32% ليربح 35.36 نقطة ويصل إلى المستوى 10,941.30، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.32% ليخسر 18.91 نقطة ويصل إلى المستوى 5,828.90.