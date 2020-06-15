شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع كل من الإنتاج الصناعي وانخفاض معدلات البطالة في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.3%.

وفي سياق أخر، أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.4% مقابل 3.9% في نيسان/أبريل، دون التوقعات عند 5.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.9% مقابل 6.0% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.