شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل لينهي تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 5347 نقطة،وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 5000 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,239 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,445 نقطة