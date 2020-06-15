شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9184 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8900 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,095 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,215 نقطة