شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية توضح الأطعمة المحتوية على الزنك للقضاء على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لابد من الاعتماد على بدائل الأدوية بالفيتامينات الطبيعية من الأغذية، حيث من الممكن أن يحصل الإنسان على فيتامين سى وفيتامين د ومادة الزنك من الخضروات والفواكة والأطعمة المفيدة، التى لابد من تناولها يوميا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو أى فيروسات أخرى.

وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مادة الزنك من العناصر الفتاكة بالفيروسات وهى تقضى على الغلاف الدهنى حول الفيروس، وتمنع تكاثره بالجسم، لكن الجسم لا يستطيع تخزين مادة الزنك ولا يستطيع إنتاجه ومن أهم الأطعمة التى يحتويها:

1 اللحوم الحمراء.

2 الجمبرى والمحار.

3 الحمص والعدس.

4 الفاصوليا.

5 السمسم.

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6 المكسرات فستق وكاجو.

7 الحليب ومشتقاته.

8 البيض.

9 القمح والأرز.

10 البطاطا والبطاطس.

11 الشيكولاته.

12 اليانسون والكراوية.

13 الكمون والجنزبيل والكركم والزعتر.

14 الأفوكادو والرومان والتوت الأسود والخوخ والكيوى والشمام والمشمش والجوافة.