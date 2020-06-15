«طيران الإمارات» تحلق إلى 30 مدينة اعتباراً من اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت طيران الإمارات إنها شغلت نحو 4000 رحلة طيران، خلال شهر مايو/‏‏أيار الماضي، تشمل رحلات الشحن ورحلات إجلاء ورحلات ركاب مجدولة، باستخدام أسطول يتكون من 97 طائرة بوينج 777.

وتبدأ «الإمارات» اليوم الإثنين 15 يونيو/‏‏ حزيران، بتشغيل رحلاتها إلى 16 مدينة جديدة، في إطار عملياتها لنقل المسافرين بين دبي ودول العالم، إضافة إلى ربط مدن العالم عبر دبي من خلال خدمة «الترانزيت»، وعودة المقيمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

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وتتوفر رحلات المسافرين اعتباراً من 15 يونيو بين دبي و16 مدينة، وهي البحرين، ومانشستر، وزيورخ، وفيينا، وأمستردام، وكوبنهاجن، ودبلن، ونيويورك مطار جون إف كينيدي، وسيؤول، وكوالالمبور، وسنغافورة، وجاكرتا، وتايبيه، وهونج كونج، وبيرث، وبريسبن. وتضاف هذه الوجهات إلى التي تقدمها طيران الإمارات للمسافرين، إلى جانب عمليات الشحن المقررة من دبي إلى 30 مدينة، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن، ومانيلا (بدءاً من 11 يونيو). ونفّذت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها في المطار وعلى متن الطائرة، بما في ذلك توزيع مجموعات أدوات النظافة الصحية التي تحتوي على أقنعة، وقفازات، ومعقّم اليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا على جميع العملاء مجاناً.

وتشغل طيران الإمارات عدداً محدوداً من رحلات العودة للركاب إلى دبي، ويتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي، واستمارة الخضوع للحجر الصحي. يجب ملء الاستمارتين وطباعتهما، وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

وأوضحت «طيران الإمارات» أن قيود الدخول الصارمة تظل سارية عند الوصول إلى دبي، وتشمل: فحصاً إلزامياً تجريه هيئة الصحة بدبي عند الوصول، والتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً، ثم الخضوع لفحص ثانٍ قبل انتهاء مدة الحجر.