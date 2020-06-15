مركز الحلال للتجارة والتسويق التابع لـ «دافزا» يعزز التعاون مع البرازيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، «دافزا»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لتصبح الغرفة بموجبها شريك خدمات رئيسياً ل«مركز الحلال للتجارة والتسويق» التابع ل«دافزا»، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها الغرفة، بمشاركة آمنة لوتاه مساعد مدير عام «دافزا»، وروبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.

ويُعد «مركز الحلال للتجارة والتسويق» الذي أطلقته «دافزا» بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، منصة لتطوير الأعمال بالتركيز على الفرص المتاحة في الاقتصاد الإسلامي للمصنعين، والموردين، والموزعين لخدمات ومنتجات قطاع الحلال، ويحظى بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين عبر منظومة قطاع الحلال، حيث ستصبح الغرفة التجارية العربية البرازيلية مساهماً رئيسياً في خدمات الدعم الرئيسية التي يقدمها المركز. وقالت آمنة لوتاه: «تتمتع الإمارات والبرازيل بعلاقات اقتصادية متميزة، وهنالك العديد من فرص التعاون على صعيدي التجارة والاستثمار التي يجري العمل على تعزيزها واستغلالها، حيث تعتبر دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل عربياً، والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهنالك تطلعات لزيادة معدلات التجارة والاستثمارات بين البلدين».

وقال روبنز حنون: «عملنا على تعزيز شراكتنا مع المنطقة الحرة بمطار دبي خلال السنوات القليلة الماضية والتي نتوّجها اليوم بتوقيع هذه المذكرة الهامة، حيث سيساهم التعاون بين مركز الحلال للتجارة والتسويق والغرفة التجارية العربية البرازيلية في تعزيز الفرص المتاحة أمام المصنعين والموردين والموزعين لخدمات ومنتجات قطاع الحلال، عبر توفير المعارف الموثوقة عن مختلف الأسواق ومتطلباتها وتوجهاتها للاستفادة القصوى من هذه الإمكانات».