شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **صادقت الجمعية العمومية لشركة «داماك العقارية» على انتخاب كل من حسين سجواني، وفاروق أرجمند، وسفيان الخطيب، ونبيل اليوسف، ويحيى نور الدين، أعضاء في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة.
**أعلنت شركة «النعيم القابضة للاستثمارات» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 55.5 مليون دولار، بما يعادل 20.99% من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها عدة إجراءات لإعادة هيكلة بعض الشركات والاستثمارات، وإعادة جدولة للديون وتخفيض الفوائد، والدخول في قطاعات جديدة للاستثمار، وتوسيع قاعدة الاستثمار خارج مصر.
**أعلنت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية إبرام وثيقة لترسية مشروع استثماري لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية، إضافة إلى سكن عمال في مدينة صباح الأحمد السكنية، لمدة استثمارية محددة ب 30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري.
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