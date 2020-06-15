بـاخـتصــار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشتي عمل عبر تقنية الاتصال المرئي للتعريف بالدليل الإرشادي لخطة استمرارية الأعمال، شارك فيهم أكثر من 45 شخصاً من ممثلي عدد من المنشآت الصناعية في أبوظبي للاطلاع على شرح تفصيلي لمحتوى الدليل الإرشادي، وكيفية تطبيقه.

**وقع مجلس سيدات أعمال عجمان، مذكرتي تعاون مع شركة «فصّل تريدينج»، بهدف توفير منصة تسوق إلكترونية لعرض منتجات سيدات الأعمال، ومع «مركز الوزن المثالي الطبي»، لتقديم محاضرات تثقيفية دورية موجهة لعضوات المجلس، إلى جانب تقديم باقة خصومات على جميع خدمات المركز بنسبة تصل إلى 25% وحتى 40%.

**أطلق «الإمارات الإسلامي»، في إطار جهوده المتواصلة لدعم الشركات خلال أزمة «كوفيد - 19»، بطاقات خصم مجانية جديدة لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط. وسيجري إصدار بطاقات الخصم مجاناً للشركات التي تنطبق عليها الشروط من متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، بالشراكة مع فيزا.

**أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن اختياره كواحد من بين أفضل المصارف المبتكرة في مجال التمويل الإسلامي من قبل مجلّة «غلوبال فاينانس» للعام الرابع على التوالي.

**أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل والموزع المعتمد ل«BMW» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تمديد العروض الحصرية التي كان قد أطلقها خلال شهر رمضان، لتستمر حتى نهاية هذا الشهر. وإضافة إلى ذلك.