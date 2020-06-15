«وول ستريت» تتأهب لضغوط الشد والجذب.. وكل الاحتمالات مفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

سوف تبقى تداولات الأسهم في «وول ستريت» هذا الأسبوع تحت ضغوط الشد والجذب التي تتنازعها نتيجة تأثير بشائر إعادة الفتح المرتقبة من جهة، والقلق من اتساع دائرة انتشار الفيروس، أو تزايد أعداد المصابين، من جهة ثانية.

وكان الأسبوع قبل الماضي، شهد تحليقاً محفزاً للأسهم بعد أن ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 47% فوق أدنى نقطة تراجع إليها في 23 مارس/ آذار، لكن هزة الأسبوع الماضي التي تلت بيان الاحتياطي الفيدرالي، والمخاوف من موجة انتشار ثانية (لكوفيد-19)، تعرقل توسيع نطاق الانفتاح، أفقدت الأسهم جزءاً من مكاسبها، ووضعت قوى السوق على نار القلق، والترقب.

وأحبطت بيانات الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين، حيث كشفت عن انتعاش لا يكاد يذكر، مع تأكيد المجلس على تثبيت سعر الفائدة المنخفض حتى نهاية عام 2022، وربما يسمع المستثمرون الشيء نفسه هذا الأسبوع من جيرومي باول، في شهادته أمام الكونجرس، على مدى يومي الثلاثاء، والأربعاء، المقبلين، وقد يسلط مزيداً من الضوء بشأن خطط شراء السندات الفيدرالية، وبرامج التحفيز والدعم الأخرى.

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ويتلقى السوق عدداً قليلاً من التقارير الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، لعل أبرزها تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو/ أيار، غداً الثلاثاء، الذي يوفر بيانات واضحة ومهمة جول إنفاق المستهلكين. وعادة ما تكون مبيعات التجزئة مقياساً لإنفاق المستهلكين، حيث تراجع الإنفاق في ظل قيود التباعد الاجتماعي، والحجر المنزلي. وقد كشفت بيانات التجزئة لشهر إبريل/ نيسان، عن انخفاض بنسبة 16.7%. وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «موديز»، إن بيانات الإنفاق لشهر مايو/ أيار تشير إلى أن مبيعات التجزئة كانت ثابتة مقارنة بمستوى إبريل/ نيسان المنخفض، وقد تنخفض بنسبة 22% عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما يقدم تقرير طلبات إعانات البطالة يوم الخميس المزيد من المعلومات حول مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء الوباء، وحجم الانتعاش المرتقب. وتضررت الأسهم التي يفترض أن تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد، من موجة بيع الأسبوع الماضي خاصة البنوك، والمنشآت السياحية والترفيهية، وشركات الطيران، والفنادق.

ويعتقد المحللون أن جيرومي باول لم يفاجئ السوق بتعليقاته الأسبوع الماضي، لكن منهجه الرصين ذكّر المستثمرين بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تستمر فترة طويلة جداً لإخراج الاقتصاد من القاع. وهذه المهمة لن يستطيع تنفيذها بنفسه لذلك يتوقع أن يمارس ضغوطاً غير مباشرة على الكونجرس خلال شهادته، كي يحثهم على مزيد من برامج الدعم والتحفيز.

إلا أن مساعي باول مهددة بالاستقطابات السياسية في الكونجرس الذي يتهمه بعض أعضائه من الديمقراطيين بتركيز سياسات المجلس على دعم الأثرياء عبر وول ستريت، وتجاهل عامة الناس الذين تضرروا أكثر نتيجة تفشي الوباء.

وقد ارتفعت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي لتصل إلى 7.2 تريليون دولار، والتزم المجلس في اجتماعه الأخير بعمليات شراء شهرية بقيمة 80 مليار دولار من سندات الخزينة، و40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري.