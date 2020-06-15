بحث افتتاح مكتب استثماري لكازاخستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



اجتمع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كازاخستان لدى الدولة، من خلال تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية كازاخستان الصديقة.

وأكد ماديار مينيلبيكوف أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات تقوم على أسس قوية وراسخة تعززها إرادة قيادتي البلدين الصديقين الساعية إلى ما فيه مصلحة الشعبين في شتى المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لكازاخستان في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد حكومة أبوظبي شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى كازاخستان، مشيراً إلى أن حكومة بلاده اعتمدت فتح مكتب استثماري في إمارة أبوظبي، يهدف إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

ورحب محمد هلال المهيري بالسفير الكازاخستاني، مثمناً حرصه على توطيد سبل التعاون التجاري بين إمارة أبوظبي وجمهورية كازاخستان، ومشيداً بفكرة افتتاح المكتب الاستثماري الكازاخستاني واتخاذ أبوظبي مقراً له، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في خلق المحفزات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الطرفين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق البلدين، بما يمكنهم من إيجاد أسس مميزة لتطوير التعاون التجاري المشترك.