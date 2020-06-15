شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لثالث جلساته على التوالي، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، بسبب صفقة استحواذ شركة أرامكو على 70% من أسهم سابك، وذلك بنفس سعر الاستحواذ المعلن عنه من خلال تنفيذ 4 صفقات خاصة جرى تنفيذها خلال جلسة اليوم، بإجمالي نحو 259.24 مليار ريال، ليظل المؤشر العام للسوق السعودي وسط محاولاته المستمرة لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.24% بما يعادل -17.26 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 100 عدد أسهم الشركات الخاسرة 79 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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