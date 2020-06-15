شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأسمنت السعودية تحقق أرباحاً مليارية بالربع الأول وللمرة الأولى منذ 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: استطاعت شركات الأسمنت السعودية أن تعود لتخطي حاجز المليار ريال في الربع الأول 2020، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني 2016، أي منذ أربع سنوات تقريباً.

ووصلت أرباح الشركات الـ14 بالربع الأول من العام الحالي إلى 1,049 مليون ريال، مقارنة بـ 647 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 62.1%، ومقارنة بـ 948 مليون ريال بالربع الرابع من 2019 وبنسبة ارتفاع 10.71%.





واستحوذت شركة أسمنت الجنوبية على 17.44% من إجمالي الأرباح، تلاها الأسمنت السعودية بنسبة 14.07%، ثم أسمنت اليمامة 11.82%، وأسمنت القصيم وبنسبة 10.60%.

ويبلغ بذلك مجموع ما استحوذت عليه تلك الشركات الأربعة من الأرباح 53.92% من إجمالي الأرباح بالربع الأول.

وأعلنت الغالبية من الشركات أن سبب ارتفاع الأرباح كان لزيادة كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى تراجع المصروفات.

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وكان موقع "أخبار اليوم" قد رصد 11 عاملاً تدعم استمرار قطاع الأسمنت السعودي بجنة الأرباح بعد العودة إليها، ومن تلك العوامل والذي تم مؤخراً على نمو هذه الصناعة زيادة حجم المشروعات وتشجيع التصدير، بإلغاء الحظر الذي كان مفروضا عليها، بالإضافة إلى دعم الصناعة عن طريق دعم الوقود، واكتتاب أرامكو والعديد من القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة بالفترة الأخيرة.

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