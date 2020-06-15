سابك يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم سابك (2010) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لتنفيذ صفقة استحواذ أرامكو على 70% من الأسهم في أربع صفقات نفذت بجلسة اليوم بلغت قيمتها نحو 259.24 مليار ريال، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل 0.50 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 85.00، ليستهدف مستوى المقاومة 95.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.00 ومستوى المقاومة 95.00.

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