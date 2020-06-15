شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنابيب (2200) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.11% بما يعادل 0.42 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.88.