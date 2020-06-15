شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اميانتيت (2160) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة 11.36.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.78.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.66 ومستوى المقاومة 12.00.
كانت هذه تفاصيل خبر اميانتيت يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 15-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.