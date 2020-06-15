شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اميانتيت (2160) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة 11.36.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.66 ومستوى المقاومة 12.00.