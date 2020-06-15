شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الاحساء للتنمية (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 11.10، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.29% بما يعادل 0.36 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.10، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.86 ومستوى المقاومة 11.84.