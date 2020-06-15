الجبس يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 15-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجبس (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 6.02% بما يعادل 90 هللة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 15.26، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.26، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00.
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