شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يتسلق نحو الأعلى – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سهم عسير (4080) مكاسب حادة في جلسته الأخيرة، ليسجل مكاسب هي الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 4.97% بما يعادل 0.46 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.24، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 10.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.24 ومستوى المقاومة 10.50.