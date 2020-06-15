شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط محاولاته المستمرة اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 10.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.98.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.55 ومستوى المقاومة 10.74.
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