شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 0.16 نقطة، أمام استمرار تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 14.82.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 14.82.
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