شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد يصعد بتأثير تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اليمامة للحديد (1304) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.88% بما يعادل 0.80 نقطة، كما يستفيد السهم بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.04 كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 19.04.