شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 15-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.77% بما يعادل 53.58 نقطة، ليستقر المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 3,084.50، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,003.36، ليستهدف مستوى المقاومة 3,301.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,003.36 ومستوى المقاومة 3,200.00.