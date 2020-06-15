حظر دخول الأجانب للصين يهدد التجارة العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الحظر على السفر الذي فرضته الصين لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى أضرار بالغة بالنسبة إلى الشركات الأجنبية، بينما علِق كثيرون ممن يخشون على مستقبلهم، كرؤساء تنفيذيين في بلدانهم الأصلية.

وتم تطبيق حظر على دخول معظم الأجانب إلى البلاد في مارس/‏ آذار، مع تسارع تفشي الفيروس خارج البلاد، لتتشتت العديد من العائلات، بينما تواجه الشركات صعوبات في مواصلة عملها في ظل غياب موظفين أساسيين.

وعلِق في الخارج حتى أولئك الذين يحملون إقامات سارية، أو أذون عمل، أو من يديرون أعمالاً تجارية.

ورغم أن الصين أسست قنوات مع بعض الدول «لتسريع» عودة الموظفين الأساسيين في الأعمال التجارية، إلا أن العملية لا تزال معقّدة.ودعا رئيس غرفة التجارة البريطانية في الصين، جون مور، إلى نظام يسمح للمواطنين البريطانيين المقيمين في الصين بالعودة مع عائلاتهم، وقال «يجعل عدد متزايد من الشركات البريطانية الصين مركزها الإقليمي، وتحولها مركزاً لمسؤوليها التنفيذيين بأدوار في أنحاء المنطقة. وفي ظل البيئة الحالية، لا يمكن الاستمرار بذلك». (أ ف ب)