شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات الطيران المجدولة تنتظر القرارات الرسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

في إطار استعدادات دول العالم للعودة التدريجية إلى «الوضع الطبيعي الجديد» بعد ما فرضه وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تتطلع شركات الطيران في الإمارات إلى يوليو 2020، الذي يتوقع أن تبدأ فيه الدول بتخفيف القيود المفروضة على حركة الطيران وفتح المطارات بشكل تدريجي.

ومنذ بدء تفشي الوباء في الصين، اتخذت الحكومات، إجراءات صارمة، منها تعليق حركة دخول وخروج الأفراد وتعليق التأشيرات، إلا في حالات إنسانية ورحلات الإجلاء والإعادة ورحلات الشحن، وذلك لمنع تفشي الوباء.

وتحولت الإنظار إلى يوليو 2020، والذي ربما سيشهد بوادر انفراج أزمة شركات الطيران والمطارات التي أصبحت شبه فارغة مع استمرار تعليق الرحلات، في الوقت الذي تدعو فيه المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الطيران، لإعادة إطلاق القطاع وسط ضوابط وإرشادات ملزمة.

وتقترح خطة «الإقلاع» الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، والتي تحفز الحكومات لإعادة فتح المطارات، منهجاً تدريجياً لإعادة إطلاق قطاع الطيران، إذ يحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام، والتي تتماشى مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة، مما يخفف من خطر انتقال فيروس كورونا أثناء عملية السفر.

وأظهرت بيانات الحجوزات العالمية أن شركات طيران محلية وعالمية قد وضعت جداول رحلاتها المنتظمة في شهر يوليو/‏‏‏تموز والذي يرتبط بشكل أساسي مع القرارات الرسمية للجهات الحكومية برفع القيود عن حركة الطيران وفتح المطارات للرحلات المغادرة والمستقبلة أيضاً، وعلى الرغم من أن جدول الرحلات قد نقل أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن يوليو قد يكون شهر التشغيل.

وتتجه دول العالم إلى تخفيف القيود على حركة الركاب في النقل الجوي، وفتح الحدود، والتأقلم مع الوضع الجديد، من خلال تطبيق قواعد وإجراءات معززة لضمان عدم نقل الوباء أثناء تنقل المسافرين من دولة إلى أخرى.

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ولا تزال القيود الصارمة في بعض الدول تفرض على حركة الأفراد والتي تتضمن فحصا سلبيا لفيروس كورونا، والحجر الإلزامي لمدة 14 يوماً، وعدم ظهور أعراض المرض على المسافر.

وبحسب خريطة مخاطر السفر، لا تزال 166 دولة، تفرض قيوداً على حركة الدخول إليها أو الخروج منها سواء من خلال تعليق الرحلات أو التأشيرات.

ويتوقع أن يتم تخفيف هذه القيود في شهر يوليو المقبل، مع السماح ببعض الرحلات إلى بعض الدول والتي ستسمح بدورها لبعض الجنسيات بدخول أراضيها.

وخلف فيروس «كوفيد 19» أضراراً اقتصادية ضخمة على القطاعات الاقتصادية عالمياً، وخاصة قطاعي الطيران والسياحة، اللذين يرتبطان بشكل كبير بتحرك الأفراد.

وفي مطلع يونيو، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

وأوضحت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأعلنت الناقلات الوطنية عن تشغيل رحلات طيران تشمل ركاب الترانزيت عبر محطات النقل الرئيسية في الدولة، كما تشغل رحلات إعادة المقيمين إلى الدولة لمن تنطبق عليهم الشروط وذلك وفقاً للموافقات الحكومية.