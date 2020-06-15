11.1 مليار درهم ارتفاع في حساب التـــوفــير للبنــوك بنهايــة إبريــل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع رصيد حساب التوفير لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 183.3 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر إبريل الماضي، بزيادة 6.4%، وقدرها 11.1 مليار درهم مقارنة مع الرصيد المسجل في نهاية شهر ديسمبر 2019 على أثر تعزز السلوك الادخاري للأفراد في الإمارات منذ بداية عام 2020.

ويعكس النمو المتواصل في حساب التوفير مؤشراً على استمرار النزعة الادخارية في أوساط المواطنين والمقيمين في الدولة، وهو ما يعني انخفاض شهية السلوك الاستهلاكي، وترشيد الأفراد لنفقاتهم بشكل عام. وتظهر الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن رصيد حساب التوفير لدى البنوك الوطنية وصل إلى 161.6 مليار درهم تقريباً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر إبريل بزيادة 5.1%، وقدرها 7.9 مليار درهم مقارنة مع الرصيد في شهر ديسمبر 2019، والبالغة نحو 153.7 مليار درهم تقريباً.

أما على مستوى البنوك الأجنبية، فقد بلغ إجمالي رصيد حساب التوفير مع نهاية شهر إبريل 21.7 مليار درهم تقريباً بنمو 17.3% تقريباً مقارنة مع الرصيد في ديسمبر 2019، والبالغ نحو 18.5 مليار درهم. (وام)