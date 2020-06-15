شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط النمساوية تقلص أعمالها 20% بحلول 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية النمساوية، إن الشركة تتوقع تقليص أعمالها 20% بحلول 2022، وأن تضطر للاستغناء عن نحو 1100 موظف .

وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، أن النمسا وافقت على مساعدات للشركة التابعة للوفتهانزا تبلغ 450 مليون يورو، لحماية وضع فيينا كمركز للنقل والمحافظة على أغلبية الوظائف.

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