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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفـاع طفيـف في أسعـار المستهلكيـن بدبـي خـلال مايـو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
جاء في التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلكين انخفض بنسبة 3.49% في شهر مايو 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.26%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.40%، مما خفض التضخم بمقدار 1.41 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.56% لينخفض التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19% التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47%، مما دفع التضخم بمقدار 0.70 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87%، مما دفع التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.92% ما دفع التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.13%، ما دفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.20%، ما دفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.
وارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في مايو 2020، مقارنة بشهر أبريل 2020 بنسبة 0.12%، نتيجة ارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 3.44%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.34 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.06%.
وقد انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.46%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.19 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.21% التي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.30% التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.25% التي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.06%، بينما استقرت أسعار قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.
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