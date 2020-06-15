شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «أرابتك» 44.7% من رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أرابتك القابضة»، وصول خسائرها المتراكمة بنهاية العام الماضي إلى 671.3 مليون درهم، تشكل 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم، فيما سجلت خسائر 773.8 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 256.3 مليون درهم خلال عام 2018.

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