ريد الظاهري: آمال بتعافٍ تدريجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن تشهد فنادق أبوظبي تعافياً تدريجياً مع القرارات التي اتخذتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بشأن الإرشادات الوقائية للمنشآت الفندقية وإعادة العمل في المطاعم أو مرافق الفنادق الى جانب الإجراءات المتخذة في الغرف والعاملين بهذه الفنادق.

وقالت الظاهري: «اعتمدت فنادق أبوظبي خلال الأشهر الماضية على السياحة الداخلية، والتي شكلت نسبة محدودة نظير ما كانت تشهده فنادق أبوظبي بالسابق، الا أنه يتوقع أن تشهد معظم الفنادق تعافياً تدريجياً من فترة الركود الراهنة، خاصة مع الإعلان عن استئناف الطيران في شهر يوليو القادم، مع ضرورة طرح عروض ترويجية سياحية جاذبة لإعادة جذب الزوار والسياح، مع العلم أن العديد من الفنادق اتخذت خطوات لتخفيض المصاريف لتفادي الخسائر والتغلب على التكاليف والنفقات».