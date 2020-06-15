شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعم التدريب المهني بنصف مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة الأحد أن ألمانيا تعتزم إتاحة 500 مليون يورو (563 مليون دولار) للشركات للحيلولة دون انهيار أنشطة التدريب المهني بسبب جائحة فيروس كورونا.
ووافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 880 مليار يورو لتخفيف تداعيات إجراءات الغلق العام المفروضة لاحتواء الجائحة في حين يستعد أكبر اقتصاد في أوروبا لأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وجاء في مسودة الخطة المقرر أن توافق عليها حكومة ميركل يوم الأربعاء «علينا منع أزمة كوفيد-19 من أن تهدد المستقبل المهني لليافعين وتوفير العمالة الماهرة».
يشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى ثلاثة آلاف يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة. وستكون المساعدة متاحة أيضاً للشركات التي تتلافى تشغيل المتدربين ضمن برامج لخفض ساعات العمل أو التي توظف متدربين من شركات مفلسة. (رويترز)
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