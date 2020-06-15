شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الاستثمار تناقش تغطية الخسائر المتراكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مجلس إدارة بنك الاستثمار المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك 30 يونيو الجاري لبحث الموافقة على استخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص (الاختياري) الذي بلغت قيمته 450.68 مليون درهم.

وسيتم النظر في الموافقة على ما تم تخصيصه من احتياطي قانوني البالغة قيمته 450.68 مليون درهم، وذلك لغرض تغطية الخسائر بما مجموعه 901.37 مليون درهم.

و سيتم النظر في إصدار قرار خاص للموافقة على استمراره في مباشرة نشاطه بالرغم من بلوغ خسائره المتراكمة نصف رأس ماله المصدر.

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