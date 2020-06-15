شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 08:30 تقرير إمباير ستيت حول الاقتصاد 04:00 عصراً تقرير وزارة الخزانة حول التجارة الدولية الثلاثاء بدء جلسة استماع لجيرومي باول أمام الكونجرس 08:30 تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو 08:30 تقرير قيادات الشركات 09:15 تقرير الإنتاج الصناعي 10:00 تقرير مخزونات الشركات 10:00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت Advertisements الأربعاء شهادة باول أمام لجنة المالية 08:30 تقرير أذونات البيوت الجديدة الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 08:30 تقرير بنك فيلادلفيا حول الاقتصاد الجمعة 08:30 تقرير ميزان الحسابات الجارية للربع الأول 10:15 كلمة لمحافظ بنك بوسطن، إيريك روزنجرين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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