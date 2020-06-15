شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» عند أعلى سعر منذ مايو 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سهم «الاتحاد العقارية» أداءه المميز في أولى الجلسات الأسبوعية، ليرتفع 8.26% عند مستوى 0.38 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ 2 مايو 2019، متصدراً بذلك التداولات من حيث الحجم والقيمة من خلال 67.8 مليون سهم، بكميات تداول بنحو 183.12 مليون سهم.
كما وسجلت مشتريات الأجانب (غير العرب) ارتفاعاً جديداً إلى 2.5 مليون سهم بما يعادل 0.21%.
ويكون السهم بذلك قد أضاف مكاسب جديدة، بعد مكاسب الأسبوع الماضي، التي صعد خلالها 29.5%، وتربع على عرش مشتريات الأجانب بنحو 205 ملايين سهم، بما يعادل 4.8%، جاذباً سيولة أسبوعية ب308.4 مليون درهم.
وأمام هذه الارتفاعات المتتالية للسهم وزخم السيولة المتدفق عليه بالدرجة الأولى من قبل الأجانب، أفادت الشركة الأسبوع الماضي، بأن حركة سهمها وحجم تداوله مؤخراً مرتبطان بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين.
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة ستنظر في استخدام الاحتياطي القانوني لتخفيض الخسائر المتراكمة يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة.
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