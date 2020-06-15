شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف هجوم رقمي على الهواتف الذكية في الإمارات خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أجرى باحثون في «كاسبرسكي» مراجعات لإحصائيات تناولت الهجمات الإلكترونية على مستخدمي الهواتف الذكية في دولة الإمارات، ليتبيّن لهم أن الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2020، شهدت هجمات تخريبية على مستخدمي الهواتف المحمولة بلغ عددها 68,063 هجمة. وأظهرت الأرقام الكلية بوضوح أن الإغلاق الناجم عن الأزمة الصحية الراهنة لم يُحدث تأثيراً خاصاً في مشهد التهديدات في دولة الإمارات. وعلى سبيل المقارنة مع بلدان أخرى في الشرق الأوسط، بلغت أعداد الهجمات في مصر 220,000، وفي السعودية 160,000 هجوم في الأشهر الخمسة، تلتها الكويت 20,000 فسلطنة عُمان 15,000.
ومع تزايد تأثير الأجهزة المحمولة، يتزايد بسرعة الدور الذي تلعبه الهواتف الذكية في العمليات التجارية والحياة اليومية، ما يدفع المجرمين الإلكترونيين إلى زيادة اهتمامهم بكيفية توزيع البرمجيات الخبيثة والاستفادة من نواقل الهجمات المستخدمة، ما يزيد من وتيرة نشاطهم في أوقات الأزمات. ويمكن في العديد من السيناريوهات، أن يكون التوقيت المختار لشنّ الهجمات جزءاً أساسياً من نجاح الحملة التخريبية، مع الحرص على استغلال المستخدمين الذين يغيّرون ممارساتهم الأمنية جرّاء الضغوط الحاصلة، مع افتقارهم لأي حلول أمنية موثوق بها على هواتفهم.
ويوصي خبراء الأمن في «كاسبرسكي» باتباع التدابير التالية لحماية أجهزتهم:
- قصر تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول على متاجر التطبيقات الرسمية، مثل«Google Play» لأجهزة «Android»و«App Store» لأجهزة«iOS».
- منع تثبيت البرمجيات من مصادر غير معروفة.
- تجنّب تخطي القيود التي تضعها الأجهزة لأن ذلك قد يمنح المجرمين قدرات لا حدود لها.
- الحرص على تثبيت تحديثات النظام والتطبيقات بمجرد إتاحتها، لتصحيح الثغرات والحفاظ على حماية الأجهزة.
- عدم تنزيل تحديثات نظام تشغيل للهاتف المحمول من مصادر خارجية، ولا يمكن تثبيت تحديثات التطبيق إلا من خلال متاجر التطبيقات الرسمية.
*استخدام حلول أمنية موثوق بها.
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