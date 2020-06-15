الهيدروجين الأخضر يمكنه توليد 400 ألف فرصة عمل عقب انحسار الوباء

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توقع تقرير أصدرته شركة ستراتيجي آند الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة بي دبليو سي، أن يصل حجم سوق تصدير الهيدروجين الأخضر إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2050، ما يوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين حول العالم.

ومن المُقدَّر أن يصل الطلب العالمي على «الهيدروجين الأخضر»، الذي يُنتَج بأقل قدرٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى حوالي 530 مليون طن متري بحلول عام 2050، ما يؤدي إلى استبدال قرابة 10.4 مليار برميل نفط مكافئ (حوالي 37 بالمائة من إنتاج النفط العالمي قبل الجائحة).

ومما لا شك فيه أن الانخفاض السريع في تكاليف الطاقة المتجددة والتقدم التقني سيُمكِّنان الهيدروجين من أن يُصبح الوسيلة المُفضَّلة لنقل الطاقة النظيفة والزهيدة في شتَّى أرجاء العالم. علاوةً على ذلك، فقد أدت الجائحة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد إلى تسريع الاتجاه نحو إزالة الكربون عن طريق تقليل الطلب على الهيدروكربونات بشكل كبير.

الفرص السانحة لدول التعاون

وفقًا لتقرير ستراتيجي آند، فإن بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي زيادة الإنتاج لتعزيز الصناعات المحلية، واستخدام الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير. وفي حين تسعى دول أخرى أيضًا إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، فإن آفاق التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة بسبب الطلب المحلي الكبير الذي من المحتمل أن يستهلك معظم إنتاجها. إلا أنه بغض النظر عن ذلك، حتى مع تصدير دول مجلس التعاون الخليجي كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر، سيتبقى لديها طاقة متجددة كافية منخفضة التكلفة.

وقال الدكتور رائد قمبرجي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي آند، ويرأس قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق في منطقة الشرق الأوسط: «في ضوء الوضع الراهن وانخفاض الطلب على الهيدروكربونات، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بشكل حاسم لاغتنام الفرص السانحة في هذا السوق وفق استراتيجية مُؤلَّفة من ثلاث مراحل، تتضمن أولاً إطلاق مشروع تجريبي ذي طابع تجاري بالشراكة مع الشركات الرائدة في مجال التحليل الكهربائي لبناء القدرات المناسبة والشروع في أنشطة البحث والتطوير. وثانيًا، صياغة السياسات واللوائح الصحيحة التي تُمكّن هذه الدول من تعزيز السوق المحلية. وأخيرًا، تحتاج إلى بناء البنية التحتية اللازمة للصادرات، وإبرام اتفاقيات التوريد مع أسواق التصدير الرئيسية».

وتُوجز ستراتيجي آند منهجية استراتيجية مؤلفة من ثلاث مراحل للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الهيدروجين الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي في ما يلي:

المرحلة 1: الاستثمار في المشاريع التجريبية ذات الطابع التجاري

وتشمل التعاون مع الشركات الرائدة في مجال التحليل الكهربائي لتطوير مشروع تجريبي يجمع بين محطة للتحليل الكهربائي ومحطة للطاقة المتجددة ومصدر وحيد للطلب المحلي. ويُساعد المشروع التجريبي ذو الطابع التجاري صناع السياسات على تطوير القدرات التقنية المحلية، وتحديد التحديات البيئية المحلية، وبدء أنشطة البحث والتطوير لوضع تدابير التخفيف المحتملة لهذه التحديات، كلُّ ذلك في سياق التطبيقات الواقعية وليس السيناريوهات النظرية.

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المرحلة 2: وضع سياسات وطنية لتعزيز الاستهلاك المحلي

بمجرد أن يُثبت المشروع التجريبي أن التقنية قابلة للتطبيق من الناحية التجارية، تستطيع الحكومات المحلية صياغة سياسة شاملة للهيدروجين الأخضر تشمل ما يلي:

* وضع أهداف طموحة وواقعية للقدرات تأخذ في حسبانها اتجاهات السوق المحلية والعالمية

* تحديد أطر الحوكمة والأطر المؤسسية

* تحديد اللوائح الرئيسية التي يجب على الحكومة تطويرها لإدماج الهيدروجين بشكل صحيح في نظام الطاقة

* إنشاء نماذج التمويل ذات الصلة

المرحلة 3: التحوُّل إلى الصادرات

بعد أن يبدأ حجم الإنتاج في تجاوز الطلب المحلي، يُمكن لدول مجلس التعاون الخليجي البدء ببناء البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين كمصدر طاقة نظيف ومنخفض التكلفة.

ومع إنشاء الأسواق المناسبة، يُمكن للحكومات بعد ذلك بناء محطة للتصدير والبنية التحتية لقنوات الشحن وخطوط الأنابيب. ونظرًا لأن هذه البنية التحتية سوف تستغرق بعض الوقت، فقد تكون الصادرات الأولية في شكل سلع وسيطة كثيفة الاستهلاك للطاقة على غرار الأمونيا والحديد الإسفنجي. وبمرور الوقت، يُمكن للدول المُصدّرة التحوُّل إلى السلع ذات القيمة المضافة الأعلى.

ولكن في نهاية المطاف، يجب أن تأخذ شركة الهيدروجين الأخضر زمام المبادرة في توقيع اتفاقيات التوريد مع أسواق تصدير الهيدروجين الأخضر الرئيسية. ويجب أن يستند هذا الأمر إلى فهم حالات عدم التوازن الإقليمية في الهيدروجين، وأسواق التصدير الأكثر سهولة في الوصول من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالمُصدّرين الآخرين.

وأضاف د. شهاب البرعي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي آند الشرق الأوسط،: «في ظل التحديات التي تُمثلها جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل الجاد أكثر من أي وقت مضى للحاق بركب دول مثل الصين وأستراليا وتجاوزها، والتي تبذل قصارى جهدها في تطوير قطاع الهيدروجين. فعلى سبيل المثال، تقوم مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا بوضع خطط لإنتاج ما يُناهز 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر بحلول عام 2050، وتحقيق إيرادات تصدير تبلغ 15 مليار دولار. ومن الواضح أن هناك فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال الواعد».

الطلب على الهيدروجين الأخضر يزداد بوتيرة مُطَّردة

في خضم انتشار التقنيات الحديثة، سوف يُسهم انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في تحقيق فوائد جمَّة للعديد من الصناعات، وتعزيز هدف جعل الدول والشركات أكثر استدامة من الناحية البيئية. وسيتم تنفيذ ذلك على التطبيقات الحالية والجديدة للهيدروجين الأخضر. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب على الهيدروجين الأخضر نموًا كبيرًا بحلول عام 2050.

من جهته، قال د. يحيى عنوتي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي آند الشرق الأوسط،: «إن التقدم الذي تشهده تقنية التحليل الكهربائي وانخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يُمكِّنان من إنتاج كميات ضخمة من الهيدروجين الأخضر الذي يُعدُّ أكثر استدامة من الناحية البيئية. وقد غيَّرت هذه التطورات من حسابات إنتاج الهيدروجين، وخلقت فرصة ثمينة للدول لتعزيز نموها الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري».

واختتم رمزي حاج، الذي يشغل منصب مدير أول في ستراتيجي آند الشرق الأوسط قائلاً: «هناك العديد من البلدان التي وضعت خططًا طموحةً للهيدروجين الأخضر، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بمزايا فريدة تسمح لها بقيادة اقتصاد الهيدروجين، ولديها أيضاً حافز لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن خلال اغتنام فرص النمو في قطاع الهيدروجين الأخضر، بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي إرساء الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي في عالمٍ خالٍ من الكربون، وضمان استمرار نفوذها وريادتها في أسواق الطاقة».