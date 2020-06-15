مؤشرات الأسهم تتراجع تحت ضغوط البنوك والاستثمار والعقار

استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات الأسبوع على تراجعات طفيفة، مع تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.54%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43%، وسط ضغوط من الأسهم القيادية الرئيسية التي دفعت بالمؤشرات العامة نحو المنطقة الحمراء.

وتراجعت السيولة المتداولة إلى 312.7 مليون درهم، عبر تداول 460.86 مليون سهم من خلال 5412 صفقة، حيث سجل سوق دبي 235.6 مليون درهم، بتداول 436.3 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 77.14 مليون درهم، بتداول 24.56 مليون سهم.



سوق دبي يتراجع 0.54% عند 2091.86 نقطة

وقلص مؤشر سوق دبي المالي الخسائر القوية التي مني بها خلال الجلسة، بعدما تحسن في تداولات الساعة الأخيرة، ليغلق على تراجع بنسبة 0.54% بنحو 11.39 نقطة عند مستوى 2091.86 نقطة، وسط أداء انتقائي لبعض الأسهم التي ساهمت في تقليل حدة تراجع السوق.

* استقر قطاع العقارات على تراجع هامشي، وسط ارتفاع سهم «الاتحاد العقارية» 8.26% إلى 0.38 درهم، بتداول 67.8 مليون درهم من خلال تداول 183 مليون سهم، كما ارتفع سهم «ديار للتطوير» 6.22% إلى 0.307 درهم، بتداول 34.5 مليون درهم، و«داماك» 2.8% إلى 0.699 درهم، وقادت 4 أسهم عقارية المؤشر نحو الأحمر، مع انخفاض «أرابتك» 1.3% إلى 0.602 درهم، مع إعلان الشركة عن نتائجها السنوية المدققة لعام 2019، كما تراجع كل من «إعمار العقارية» 1.38% إلى 2.84 درهم، بتداول 33.8 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 0.45% إلى 2.19 درهم، واللذين كان لهما الدور الأكبر في تراجع السوق.

* تراجع مؤشر قطاع البنوك 0.61%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.51% إلى 3.87 درهم، بتداول 19.4 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 1.22% إلى 8.89 درهم، فيما ارتفع «دبي التجاري» 2.87% إلى 3.58 درهم، مع فتح تملك الأجانب في أسهم بالبنك بنسبة 40%، كما ارتفع «جي إف إتش» 0.71% إلى 0.564 درهم، بتداول 14 مليون درهم.

* كان قطاع الاستثمار، أكبر الخاسرين، مع تراجع المؤشر بنسبة 3.3%، وسط هبوط سهم «دبي للاستثمار» 4.76% إلى 1.2 درهم، و«شعاع» 1.2% إلى 0.572 درهم، بينما خالف سهم «سوق دبي» حركة السوق، ليرتفع بنسبة 0.98% إلى 0.818 درهم.

* ارتفع قطاع التأمين 0.11%، مع ارتفاع «دار التكافل» 3% إلى 0.615 درهم، و«سلامة» 0.2% إلى 0.511 درهم.

* صعد سهما «الخدمات» بنسبة جيدة، حيث ارتفـــــع «تبريد» 2.7% إلى 1.92 درهم، و«أمانات» 1.28% إلى 0.786 درهم.

* تباينت إغلاقات قطاع النقل، مع تراجع «العربية للطيران» 1.7% إلى 1.15 درهم، و«الخليج للملاحة» 0.5% إلى 0.415 درهم، وسط ارتفاع «أرامكس» 0.3% إلى 3.4 درهم.

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سوق أبوظبي يتراجع 0.43% عند 4276.4 نقطة

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43%، بنحو 18.5 نقطة، ليغلق عند 4276.4 نقطة، مع تراجع شبه جماعي في المؤشرات القطاعية الرئيسية.

* تراجع مؤشر البنوك 0.30%، مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.7% ليغلق السهم عند 11.34 درهم، بتداول 10.5 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.27% إلى 3.71 درهم، بتداول 15.5 مليون درهم، بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 2.2% إلى 5.11 درهم، بتداول 13.45 مليون درهم.

* تراجع مؤشر الاستثمار 2.27%، مع تراجع سهم «العالمية القابضة» 3.27% إلى 29.02 درهم، بتداول 9.7 مليون درهم، وتراجع «إشراق» 1.63% إلى 0.241 درهم، بينما ارتفع «الواحة كابيتال» 6.15% إلى 0.69 درهم.

* تراجع مؤشر العقار 1%، متأثراً بتراجع «الدار العقارية» 1.16% إلى 1.71 درهم، مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.15% إلى 0.353 درهم.

* انخفض قطاع الاتصالات 0.12%، حيث انخفض سهم «اتصالات» بنفس النسبة، عند 16.34 درهم، بتداول 6.5 مليون درهم.

* تراجع الطاقة 1.48%، وسط هبوط جماعي في أسهم القطاع، حيث تراجع «دانة غاز» 1.69% إلى 0.639 درهم، و«طاقة» 2.26% إلى 0.65 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 1.01% إلى 2.94 درهم.

تباينت توجهات المؤسسات في السوقين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب، نحو البيع، بـ17.8 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات بقيمة 38 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 55.95 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة شرائية في السوقين بنحو 17.33 مليون درهم، منها 13.4 مليون درهم في أبوظبي، و 4 ملايين درهم في دبي، حيث وصل إجمالي مشترياتهم إلى 200.3 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 183 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة بيع بنحو 2.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 14.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 17 مليون درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة بيع في دبي بنحو 26.7 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 3.14 مليون درهم، حيث بلغت مشترياتها نحو 69 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتها نحو 92.5 مليون درهم.

وبلغت مشتريات الأفراد نحو 243.8 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 220.3 مليون درهم.