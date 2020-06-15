شركة ناشئة من دبي تنال تصنيف «منظمة السياحة» حول تخفيف أثر كوفيد-19

اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) رسميًا شركة «هوتيل داتا كلاود» الناشئة في دولة الإمارات والحائزة على الجوائز لتكون إحدى «الحلول العلاجية للسياحة»، حيث تفوّقت شركة «هوتيل داتا كلاود» على أكثر من 1,000 شركة منافسة من أكثر من 100 دولة، وحصدت الاعتراف بوصفها الشركة الناشئة الأكثر ريادية في الشرق الأوسط في مجال تقديم الحلول للتخفيف من أثر كوفيد-19 في قطاع السياحة.

تأسست شركة «هوتيل داتا كلاود» من قبل جريجور آمون وكيفين تشوك في دبي عام 2016، وهي تمتلك حاليًا محفظةً تضم أكثر من 11,400 فندق في 153 دولة. وقد أنهت الشركة جولتها الأولى من التمويل الأولي بعد أن حصلت على 350,000 دولار، وهي بصدد البدء بجولتها الثانية من التمويل لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الفائدة وتسريع النمو.

تُعدّ السياحة القطاع الاقتصادي الرئيسي الأكثر تضرّرًا بسبب كوفيد-19، مع خسارةٍ تُقدّر بنحو 60٪ إلى 80٪ من عدد السياح الدوليين، أي ما يعادل خسارة 850 مليوناً إلى 1.1 مليار سائح. ومن أجل استعادة ثقة المسافرين وتحفيزهم على تنشيط السياحة، بدأت شركة «هوتيل داتا كلاود» برنامج الجاهزية لكوفيد-19، والذي يُغطّي تسعين سِمة، حيث يمكن للفنادق الآن إعادة التواصل مع المسافرين من خلال الإعلان عن معايير السلامة وبروتوكولات النظافة الصحية المطوّرة، وتدابير التباعد الاجتماعي وغيرها الكثير، وذلك من خلال إيصال هذه المعلومات إلى المسافرين المحتملين، ومواقع الحجوزات عبر الإنترنت، وقواعد بيانات وكلاء السفر، في الوقت الفعلي.

وقالت ناتاليا بايونا، كبيرة خبراء الابتكار والتحوّل الرقمي في منظمة السياحة العالمية: «نُعدّ السياحة المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما أنّ إعادة بناء الثقة من خلال الانفتاح والشفافية مع المسافرين هي عاملٌ حاسمٌ لاستئناف السياحة على مستوى العالم. ومن المُشجّع أن نرى شركة هوتيل داتا كلاود وهي ترقى إلى هذا التحدي وتُقدّم حلًا سيُمكّن الفنادق من إعادة بناء ثقة العملاء من خلال مشاركة السِّمات والخصائص الحيوية التي تُؤثّر في اتخاذ قرارات السفر».

تُقدّم شركة «هوتيل داتا كلاود» قاعدة بيانات عالمية ومركزية للمحتوى الوصفي للفنادق، حيث تنشر بياناتها إلى مئات شركاء الحجوزات، وتضم السِّمات والخصائص الجديدة التي تُوفّرها الشركة جميع العوامل المتعلقة بكوفيد-19 التي يأخذها المسافرون بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار الحجز. ويمكن للفنادق الآن مشاركة تدابير الصحة والسلامة الخاصة بها من خلال إنشاء ملف تعريفي في قاعدة بيانات شركة «هوتيل داتا كلاود» واستكمال القسم الخاص بالجاهزية لكوفيد-19، والذي ستتم بعد ذلك مشاركته تلقائيًا والوصول إليه مجانًا من قبل أية شركة سفر، ومجلس سياحة، ووكالة حكومية، ومؤسّسات أخرى عبر تغذية بيانات شركة «هوتيل داتا كلاود».

وقال كيفين تشوك، المؤسّس المشارك والشريك الإداري لشركة «هوتيل داتا كلاود»: «نحن فخورون ومسرورون بالتقدير الذي تحظى به جهودنا التي نبذلها من أجل إعادة بناء قطاع السياحة. ومن خلال الاستفادة من تقنيتنا، يمكن للفنادق الآن مشاركة المعلومات المهمّة بكفاءة، بحيث يمكنها طمأنة المسافرين على سلامتهم عند حجز إقامتهم القادمة بكل ثقة».